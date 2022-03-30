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"Місто поступово оживає": у КМДА розповіли, як живе Київ в умовах війни

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"Місто поступово оживає": у КМДА розповіли, як живе Київ в умовах війни

УНІАН

Метро в Києві працює в обмеженому режимі.

Київ поступово оживає і до столиці повертаються люди, які вимушено покинули домівку через варварську атаку росіян на чолі з диктатором Путіним. У місті запускають громадський транспорт.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"До Києва повертається велика кількість людей. У місті запускається громадський транспорт. У метро досі ховаються багато хто, але частина з них удень йде на роботу. Починають працювати дедалі більше організацій, установ і підприємств. Метро працює в обмеженому режимі. Інформацію можна переглядати в застосунку "Київ цифровий", - сказав він в ефірі загальнонаціонального ефіру.

До слова, війна в Україні триває вже 35-ту добу. Попри обіцянку росіян про відведення частини військ із Київської та Чернігівської областей, окупанти зберігають свою присутність в регіонах. А у Генштабі ЗСУ вважають, що так зване відведення є ротацією окремих підрозділів для того, щоб зосередитись на східному напрямку. Водночас у Києві та Київській області усю ніч тривала повітряна тривога, яку лише нещодавно скасували.

Яка нині ситуація в Києві та регіоні, читайте тут.

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