"Місто повинне жити, сплачуйте за комунальні послуги" - мер Херсона звернувся до містян

"Місто повинне жити, сплачуйте за комунальні послуги" - мер Херсона звернувся до містян

Колихаєв вважає, що життя у місті не повинне зупинитися.

Мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян з проханням сплачувати за комунальні послуги, бо місто повинне жити. А підприємцям сказав відкривати магазини та запускати безготівковий розрахунок.

Про це йдеться сторінці Херсонського міського голови у Facebook.

"Місто повинно жити, щоб не зупинилось. Як економіст я займаюсь питаннями життєзабезпечення. Закликаю людей сплачувати за комунальні послуги. Звертаюсь до підприємців, щоб відкривали магазини, кав’ярні і запускали безготівковий розрахунок", - написав Ігор Колихаєв.

Також він попередив, щоб від нього не чекали "новин з поля битви", бо їх озвучують уповноважені особи. З його слів, ніч була неспокійною, обстрілювали околиці міста.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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