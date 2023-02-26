"Місто розривають вибухами": окупанти від самого ранку обстрілюють Херсон

Сьогодні, 26 лютого, від самого ранку окупанти обстрілюють Херсон.

Про це пишуть в місцевих Телеграм-каналах.

Місцеві зазначають, що у місті гучно і краще не виходити на вулицю. Найсильніший вибух, як кажуть містяни, пролунав пообіді.

"Місто просто розривають вибухами. Це вже третій день зовсім немає спокою", - сказав нам житель Херсона Миколай.

За даними ОВА, росіяни минулої доби 78 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали поранення мирні жителі.

Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

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