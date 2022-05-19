Місто стало кладовищем: Маріуполю через російських окупантів загрожують холера та чума

В знищеному росіянами Маріуполі можливе масове поширення інфекційних хвороб, через які загине понад 10 тисяч людей.

За прогнозами науковців у місті може статись спалах дизентерії, холери або і навіть чуми.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері українського державного телеканалу для російськомовної аудиторії "Freedom".

"Наш клімат літній - достатньо жорсткий. Аномально високі температури - для нас реальність. Холера ж - це вода, санітарні норми. Наразі цей ризик підвищений. Тут є два основних фактори. І вони пов'язані з ідіотськими експериментами окупантів. Вони пустили воду - річки розлилися вулицями. У кожному подвір'ї - могильник, мікрокладовище. Вимило усі ці кладовища. І ми розуміємо, трупна отрута, залишки процесу гниття розтеклися цілим містом. Друга загроза - це забита каналізація, що не працює. Вода, яку пустили окупанти, потекла вулицями. Вона потрапляє до дощових, каналізаційних колекторів. Колектори не працюють, очисні споруди знищено. Все, що там скупчувалося протягом трьох місяців, наразі проб'є напором води, і все це почне виходити назовні. Коли це все виявиться на вулиці, плюс спека, плюс знижений імунітет, відсутність нормальної води та харчування, а також повна відсутність санітарного супроводу, будемо мати спалах епідемії дуже легко", - наголосив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що місту загрожує не лише холера, а й дизентерія та чума.

"І це може бути не лише холера. Починаючи із банальної дизентерії, закінчуючи чумою. Це може бути катастрофою. Із такими темпами на нас чекає гуманітарно-санітарна катастрофа. Кількість людей, які помруть до кінця року, а також в результаті окупації - 10 тис. людей. І це за оптимістичними прогнозами. Це дійсно жахливо. Тому ми кричимо про це. І ВООЗ нас підтримує щодо цього питання. Багато хто вважає, що ми згущуємо фарби, але ми бачимо міжнародну реакцію. Наші прогнози підтвердили вузькі спеціалісти, яким не можна не довіряти, Будь-який експеримент окупаційної влади щодо показу картинки для пропагандистів, завершується катастрофою", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.

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