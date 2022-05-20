Місто стало суцільним кладовищем: яка ситуація в Маріуполі 20 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 19 травня.

Маріуполю через російських окупантів загрожують холера та чума

В знищеному росіянами Маріуполі можливе масове поширення інфекційних хвороб, через які загине понад 10 тисяч людей. За прогнозами науковців, у місті може статися спалах дизентерії, холери або і навіть чуми. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наш клімат літній - достатньо жорсткий. Аномально високі температури - для нас реальність. Холера ж - це вода, санітарні норми. Наразі цей ризик підвищений. Тут є два основні фактори. І вони пов'язані з ідіотськими експериментами окупантів. Вони пустили воду - річки розлилися вулицями. У кожному подвір'ї - могильник, мікрокладовище. Вимило усі ці кладовища. І ми розуміємо, трупна отрута, залишки процесу гниття розтеклися цілим містом", - сказав він.

Окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують розбирати завали драматичного театру в Маріуполі, на який у березні скинули бомбу. Хоч у "ДНР" зявили, що під завалами театру загинуло лише 12 людей, другий день поспіль тіла вивозять вантажівками. Їдуть фури у бік селища Старий Крим. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

За місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб на "Азовсталь"

Російські окупанти за останній місяць скинули на маріупольський завод "Азовсталь" 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті. Як зазначив радник мера Маріуполя, такі дані підрахували, не беручи до уваги "Градів", "Смерчів", "Точок У", снарядів артилерії та ракет з човнів в морі.

Окупанти у приміщенні напівзруйнованій будівлі у Маріуполі відкрили "дитячий центр"

У приміщенні напівзруйнованій будівлі дитячого садка №104 у Маріуполі окупанти відкрили "дитячий центр". Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО "Азбука Донбасса", де є вірші із такими рядками як "Донбасс – русская земля" та "родина наша Россия".

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Зеленський розповів про евакуацію військових з "Азовсталі"

З "Азовсталі" почали поступово евакуйовувати українських захисників, зокрема, поранених.Президент України Володимир Зеленських зазначив, що зробить усе можливе задля порятунку військових. Зеленський наголосив, що продовжуватиме й надалі залучати впливові світові сили для порятунку людей з "Азовсталі".

Командування "Азову" досі на заблокованому заводі: "Калина" виступив з відеозверненням

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), попри заяви росЗМІ про здавання в полон, досі перебуває на маріупольській "Азовсталі". Ввечері 19 травня він виступив з терміновим відеозверненням.

"Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не розголошуватиму. Дякуємо всьому світові і дякую Україні за підтримку. Побачимося!" - сказав "Калина".

Фото: Associated Press

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже зареєстрував сотні українських "військовополонених" з "Азовсталі"

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста протягом трьох днів зареєстрували сотні українських "військовополонених" із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Ця інформація дає змогу МКЧХ відстежувати долю полонених і пересвідчуватися в тому, що вони можуть підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Всі випущені по Маріуполю снаряди були потужніші за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму

Загальна потужність снарядів, які російські окупанти випустили по Маріуполю, у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму. Окупанти залякують світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення, повідомили в Маріупольській міській раді.

Фото: Associated Press

РФ може провести трибунал для евакуйованих захисників "Азовсталі"

Журналісти The New York припускають, що Кремль проведе для українських військовослужбовців з "Азовсталі" спеціальний трибунал, після чого оголосять про "очищення України від нацистів". Таку пропагандистську операцію Москва планує організувати після того, як у Києві розпочався відкритий суд над 21-річним солдатом ЗС РФ Вадимом Шишимаріним, який визнав провину в убивстві 62-річного мирного жителя у Сумській області.

Нагадаємо, російська окупаційна влада оголосила про плани знищити металургійний завод “Азовсталь” і перетворити Маріуполь на місто-курорт.

Командування гарнізону "Маріуполь" досі на "Азовсталі" - Калина

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