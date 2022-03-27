Місто в кільці, але над ним майорить укранський прапор: Бойченко про героїчну оборону Маріуполя

Місто в кільці, але над ним майорить укранський прапор: Бойченко про героїчну оборону Маріуполя

Російські війська глибше увійшли до міста, але не контролюють його.

Армія країни-агресорки Росії вже від п'ятої доби війни, яка розпочалася 24 лютого, взяла Маріуполь в оточення, але місто досі під контролем Збройних сил України.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міський голова Вадим Бойченко.

“Над містом майорить український прапор. Тривають дуже жорстокі бої за наше місто. Усі елітні підрозділи РФ було кинуто на штурм міста. Вже понад місяць наші хлопці героїчно тримають оборону Маріуполя”, - наголосив очільник міста.

Бойченко зазначив, що не можна вірити повідомленням про те, нібито російські війська частково контролюють окремі райони міста.

“Є околиці міста, які вони, звісно, взяли під контроль. Місто в кільці і кільце стискається. На 30-й день вони увійшло глибше до міста, але місто сьогодні під контролем ЗСУ. Фашистські війська, які напали на нашу країну і взяли в кільце прекрасне місто Маріуполь, точно не розраховували на те, що він триматиметься. Він тримається, всупереч їхнім зусиллям”, - наголосив міський голова Маріуполя.

Як повідомлялося, з Маріуполя окупанти насильно вивезли до Російської Федерації або до “ОРДЛО” від 20 до 30 тисяч городян. Таку приблизну цифру назвав мер міста Вадим Бойченко. Крім того, він повідомив про випадки взяття у полон мирних мешканців.

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