Місто вступило у фазу оборони: Кличко закликав не полишати домівок і укриттів

Звуки війни, зазначив він, свідчать, що українські військові дають бій диверсійним групам.

Через напружені активні бойові дії міська влада закликає мешканців, особливо оболонського району, не виходьте на вулиці бо це небезпечно.

Зазначив у зверненні мер столиці.

"Залишайтесь, будь ласка, в приміщенні, або в укритті. Виходити можна лише, якщо сигнал повітряної тривоги закінчується, чи починається, треба йти в укриття, чи повертатись додому. Не покидайте домівок, чи укриттів закликаю також мешканців інших районів міста, щоб не наражатись на небезпеку. Місто вступило у фазу оборони", - зазначив Кличко.

Звуки війни, зазначив він, свідчать, що українські війські дають бій диверсійним групам.