Місто втратило свого Героя: голова Миколаївської ОВА підтвердив загибель Вадатурського і його дружини

Під час обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Окрім бізнесмена, внаслідок обстрілу країни-агресорки Росії загинула також його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений. Так багато зроблено – так багато можна було б зробити", - йдеться у дописі Кіма.

Голова Миколаївщини висловив свої співчуття через загибель власника "Нібулон".

До слова, про загибель Вадатурського під час обстрілів Миколаєва зранку 31 липня почали повідомляти у своїх соцмережах політики.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

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