Місто, "яке не можна називати", ЗСУ звільнили за добу одним ударом – Арестович

Тепер артилерія ЗСУ дострілює до Куп'янська — важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки що контролюють загарбники.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про успішні дії ЗСУ, яку допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі і Куп'янську на Харківщині.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"В одному місті, назву якого ми не називаємо (у Мережі припускають, що Арестович натякає на Балаклею — Ред.), стала біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів", — зазначив радник ОП.

За його словами, "над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза". Також артилерія ЗСУ тепер дострілює до Куп'янська — важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки що контролюють загарбники.

"А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма. Всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку. Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян – Ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав Арестович.

Він попередив, що йдеться лише про перший день українського наступу і росіяни, найімовірніше, спробують розвинути контрнаступ.

"Місто, яке ми не називаємо, взяти одним ударом за добу — це дуже великий успіх. Нагадаю, що росіяни брали це місто декілька тижнів. Ну, не це місто, а аналогічні міста", — зазначив радник Офісу президента.

Арестович уточнив, що відступити окупантів змусила нова тактика ЗСУ, про яку вони нічого не знали.

Раніше Олексій Арестович заявив про кардинальні зміни на фронті.

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