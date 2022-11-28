"Місто є вразливим": у розвідці Британії розповіли, як окупанти тероризують Херсон після відступу

У Херсоні лише за 24 листопада від обстрілів РФ загинули 10 людей.

Звільнений українськими військами Херсон залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Про це з посиланням на розвідку повідомляє Міністерство оборони Великої Британії 28 листопада.

Вказується, що російська артилерія після відступу веде вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних кордонів.

"Місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів. Значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсона через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 "Град" – йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії повідомляє, що 27 листопада в цьому районі було зафіксовано аж 54 обстріли окупантів. Крім того, через обстріли РФ лише 24 листопада у місті загинули 10 людей.

Звільнення Херсона

Херсон звільнили українські сили 11 листопада 2022 року. Місто перебувало в російській окупації від 2 березня. Херсон був єдиним обласним центром, який РФ вдалося окупувати за час повномасштабного вторгнення. Окрім Херсона, звільнено також низку інших населених пунктів області.

Утім, росіяни регулярно обстрілюють місто. Так, 27 листопада російські війська завдали удару по лініям електропередач у Херсоні, які живлять нещодавно звільнений обласний центр. Українським енергетикам за менше ніж пів години вдалося полагодити пошкоджені електромережі. Електроенергію до будинків жителів Херсона повернули.

А 25 листопада російські війська обстрілювали Херсонську область 39 разів. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені.

Через постійні російські обстріли з лікарень Херсона довелося евакуаювати пацієнтів.

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