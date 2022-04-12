Місто заблоковано вже 43 дні, загинули десятки тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі зранку 12 квітня

Місто заблоковано вже 43 дні, загинули десятки тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі зранку 12 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Російські окупанти планують взяти місто під контроль. У ньому досі немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Десятки тисяч людей загинули, а у пастці залишаються понад 100 тисяч містян.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 11 квітня.

33 тис. маріупольців примусово депортували до РФ та тимчасово окупованих районів Донеччини

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити мешканців Маріуполя з міста. За інформацією мерії міста, на сьогодні підтверджено дані про щонайменше 33 тисячі містян, яких було примусово депортовано до РФ та тимчасово окупованих районів Донецької області.

Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі

У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що наразі в Маріуполі найгірша ситуація, оскільки місто заблоковане російськими військами з 1 березня.

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Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо: Арестович пояснив, чому

"Будь-які деблокувальні війська не пройдуть туди, а навіть якщо пройдуть, то не зможуть деблокувати: не вистачить зараз сил і засобів. Що потрібно зробити стосовно Маріуполя: знімати облогу або полегшувати її можна непрямим шляхом", - сказав радник президента Олексій Арестович.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний про оборону Маріуполя

Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується, повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України", - зазначив він.

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Хімічна зброя в Маріуполі: троє бійців "Азову" постраждали

Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме - по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов", розповів засновник полку Андрій Білецький. За його словами, в результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова". Постраждалі перебувають у задовільному стані.

Розглядаємо це максимально серйозно: Зеленський відреагував на інформацію про хімічну зброю у Маріуполі

Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання окупантами хімічної зброї у Маріуполі. Президент вважає, що використання хімічної зброї свідчить про необхідність реагувати на російську агресію ще жорсткіше і швидше.

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Глибоко стурбовані: у Пентагоні поки що не підтверджують інформації про використання хімзброї в Маріуполі

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Пентагон наразі не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, але чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням Росією засобів боротьби з масовими заворушеннями, - інформує CNN. За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і уважно стежитиме за ситуацією.

Притягнемо Путіна до відповідальності: Велика Британія терміново з’ясовує подробиці застосування РФ хімзброї в Маріуполі

Велика Британія терміново з’ясовує подробиці, що стосуються інформаційних повідомлень про використання війська Російської Федерації хімічної зброї в Маріуполі. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

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Російські окупанти створюють для українців штучні умови та змушують виїжджати до РФ - Геращенко

Окупанти для українців створюють штучні умови з вибором: помирати без води та без їжі або виїжджати до РФ, повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

“45 тисячам українців створили штучні умови: помирати у Маріуполі чи в інших містах Луганської та Донецької області без води, їжі та медикаментів або виїжджати на територію РФ. Викрадають і катують депутатів міських рад, мерів міст, які не хочуть співпрацювати з окупантами – таких випадків є кілька сотень”, - розповів Геращенко.

Окупанти можуть застосовувати фосфорні бомби у бою за Маріуполь - британська розвідка

Попереднє застосування російськими військами фосфорних бомб у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Росія продовжує використовувати "некеровані бомби", знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, шоумен Максим Галкін, який одним із перших російських артистів висловився проти війни в Україні, поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя. Артист вкотре підтримав Україну.

Карта війни: обстріл у Сєверодонецьку та план захоплення Маріуполя

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