Місто зачиняють на карантин через епідемію: яка ситуація в Маріуполі 6 червня

Місто зачиняють на карантин через епідемію: яка ситуація в Маріуполі 6 червня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. У місті почалася епідемія і його зачиняють на карантин.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 5 червня.

У Маріуполі на пляжі, який показово "розмінували" окупанти, підірвалися двоє людей

В Маріуполі на пляжі "Піщаний" підірвалися двоє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Це сталося після того, як окупаційна влада міста показово провела розмінування пляжу і відкрила його для відвідування.

"Епідемія почалася": радник мера Маріуполя повідомив, що місто зачиняють на карантин

Випадки інфекційних захворювань у Маріуполі можуть свідчити про початок епідемії. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про першу хвилю захворювань.

"Дуже важко фіксувати причини смерті, але ми точно знаємо, що рівень смертності не знизився, а навпаки зростає. Все це каже про те, що фактично Маріуполь уже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела з влади підтверджують, що фактично місто зачиняють на карантин. Зараз це легкий варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там уже розуміють, що епідемія пішла", - сказав він.

Фото: Associated Press

Окупанти намагаються відновити у Маріуполі роботу семи шкіл до 1 вересня

У Маріуполі зараз продовжують працювати дві школи. Окупанти зараз намагаються відкрити ще сім шкіл до початку навчального року.

У Маріуполі люди записуються у чергу на два дні вперед, щоб отримати питну воду

Російські окупанти скоротили гуманітарну допомогу у місті. Щоб отримати питну воду у Маріуполі, жителям потрібно записатись у чергу приблизно за два дні наперед.

Фото: Associated Press

"Більшість були без чоловіків": Зеленський розповів про зустріч з "реальними героями" з Маріуполя

Президент Володимир Зеленський розповів про свою першу від початку повномасштабного російського вторгнення поїздку на Запоріжжя. Президент зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми.

"Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи й тепло. Умови (проживання. – Ред.) бачив. Тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання, Думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія. Більшість були без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось – в полоні. У когось, на жаль, загинув. Просто трагедія – ні дому, ні близької людини. Але треба жити – заради дітей. Реальні герої серед нас", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, хлопчику, що вів щоденник у зруйнованому Маріуполі, врешті вдалося вирватися з окупації. Зараз 9-річний Єгор разом з мамою, сестрою та бабусею у безпеці.

Врятував тисячу людей, але не зміг вивезти доньку: історія пастора з Маріуполя

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