Містом через спеку поширюється "запах смерті": яка ситуація в Маріуполі 7 червня

Містом через спеку поширюється "запах смерті": яка ситуація в Маріуполі 7 червня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. У моргах міста та під завалами будинків досі залишаються тисячі тіл. Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери. А містом від спеки поширюється "запах смерті".

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 6 червня.

Наслідки приходу "руского міра": окупанти зруйнували тренувальні поля "Маріуполя"

Тренувальні поля футбольного клубу "Маріуполь" серйозно постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російськими окупаційними військами. Руйнівні наслідки приходу "руского міра" до Маріуполя показав віцепрезидент азовського клубу Андрій Санін.

"Найкращі фахівці": Зеленський розповів, хто займається звільненням захисників "Азовсталі"

Президент Володимир Зеленський запевнив, що звільненням захисників "Азовсталі" з російського полону займається Головне управління розвідки. Зеленський визнав, що питання звільнення захисників "Азовсталі" надзвичайно складне, проте він вірить, що військових все ж вдасться звільнити.

Фото: Associated Press

Зеленський вперше розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні

У російському полоні перебувають 2,5 тисячі бійців із маріупольського заводу "Азовсталь". Український президент Володимир Зеленський зауважив, що проти захисників Маріуполя, які зараз у полоні в РФ, не застосовують тортур, оскільки вони стали "публічними полоненими".

"Десятки тисяч смертей": маріупольців попередили про реальний сценарій епідемії холери

Жителям Маріуполя, яким вдалося вижити і які залишилися у місті, загрожує нова небезпека – епідемія холери. Окупованому Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Навіть в разі призначення лікування, в "запущені" терміни смертність може сягати 10%. Без системного лікування хвороба забирає вже до 60% життів.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Заховав у цукерці: український журналіст, ризикуючи життям, вивіз із Маріуполя "флешку" з інформацією

Український журналіст ризикуючи життям вивіз з окупованого Маріуполя “флешку” з цінною інформацією. Електронний пристрій він заховав в цукерці. Про це журналіст В'ячеслав Твердохліб розповів в етері ТСН. За його словами, перебуваючи в Маріуполі, він знімав на камеру те, що відбувалося в місті - зокрема обстріли, вбитих цивільних людей, понівечену інфраструктуру.

Жахливий сморід і мухи: в Маріуполі від спеки містом поширюється "запах смерті"

В окупованому військовими РФ Маріуполі влаштовані посеред міста сміттєзвалища починають розносити жахливий сморід. Неприємний запах також розповсюджують трупи людей, які досі перебувають під завалами зруйнованих в Маріуполі будинків.

Фото: Associated Press

Забрати можна тільки через "рішал": у Маріуполі окупанти облаштували "кладовище автомобілів"

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували кладовище автомобілів. Водночас загарбники не дозволяють людям забирати свій транспортний засіб. Зробити це можна тільки через "рішал".

Їжа дістається лише кожному п'ятому: як у Маріуполі люди в смороді та чергах непритомніють

У Маріуполі, щоб отримати їжу, люди змушені вистоювати у черзі під палючим сонцем по 6 годин. Через такі умови останніми днями до 10 людей потрапляють до лікарні. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, деякі Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію про організацію евакуації з Маріуполя до Запоріжжя. Зловмисники поширюють інформацію про нібито евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

“Сподіваюся, я ніколи більше не буду знімати воєнний репортаж” – історія фотографа з Маріуполя

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