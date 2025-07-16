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Місцева лікарня не справляється: всі деталі про удар КАБ по Добропіллю (фото, відео)
Росія вгатила 500-кілограмовою авіабомбою по центру Добропілля, внаслідок чого є загиблі і поранені.
Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали удару КАБом по центру міста Добропілля на Донеччині.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про черговий кривавий злочин росіян.
Що відомо про авіаудар
Окупанти запустили по центру Добропілля 500-кілограмову авіабомбу. За словами голови Донецької ОВА, росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру в середмісті. Там розташовані низка магазинів, які попри суцільні обстріли продовжують працювати, щоб забезпечувати жителів Донеччини всім необхідним.
«Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього», — сказав Філашкін.
Тому голова ОВА закликав цивільних жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Омбудсмен Дмитро Лубінець писав, що окупанти вдарили по центру Добропілля якраз у той час, коли багато людей поверталося з роботи. За його даними, місцева лікарня не могла прийняти всіх постраждалих. Омбудсмен уточнив, що удар припав по району магазину «Аврора».
Це підтвердили і у пресслужбі торгової мережі в Х.
Що відомо про постраждалих
Станом на 21:10 у Добропіллі відомо про 2 загиблих і 27 поранених. В результаті удару було пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.
Рятувальну операцію призупинили через небезпеку
О 21:18 стало відомо, що пошуково-рятувальну операцію у Добропіллі на Донеччині призупинили до ранку через безпекову складову.
Про це повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, передає «Суспільне Донбас».
На обстріл відреагував президент
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку у своєму вечірньому відеозверненні за 16 липня.
«Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їх ударах. Тільки намагання забрати якомога більше життів. Вся теперішня Росія в таких підлих ударах», — сказав глава держави.
Президент наголосив, що на цей удар Україна «відповідатиме».
Донецька обласна прокуратура своєю чергою відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин.