Місту потрібні працівники соціальної сфери та комунальники: мер Бучі закликав їх повертатися до міста

Мер Бучі просить повернутися у місто працівників соціальної сфери та комунальників.
Мер Бучі Анатолій Федорук просить депутатів та співробітників комунальних підприємств повернутися до Бучі.
Вже з наступного понеділка повинен повноцінно запрацювати представницький орган міста.
Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.
"Я прошу повернутися всіх співробітників комунальних підприємств, незалежно від того, в якому регіоні вони перебувають. Тому що нам потрібно відновлювати критичну інфраструктуру. Я прошу повернутися соціальних працівників", - сказав він у зверненні.
Він також зазначив, що наразі немає електрики, газу та зв‘язку, тому місту також потрібні такі фахівці.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, на яку реакцію світових лідерів очікує Україна після звірств окупантів у Бучі.
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