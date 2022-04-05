Місту потрібні працівники соціальної сфери та комунальники: мер Бучі закликав їх повертатися до міста

Місту потрібні працівники соціальної сфери та комунальники: мер Бучі закликав їх повертатися до міста

Мер Бучі просить повернутися у місто працівників соціальної сфери та комунальників.

Мер Бучі Анатолій Федорук просить депутатів та співробітників комунальних підприємств повернутися до Бучі.

Вже з наступного понеділка повинен повноцінно запрацювати представницький орган міста.

Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

"Я прошу повернутися всіх співробітників комунальних підприємств, незалежно від того, в якому регіоні вони перебувають. Тому що нам потрібно відновлювати критичну інфраструктуру. Я прошу повернутися соціальних працівників", - сказав він у зверненні.

Він також зазначив, що наразі немає електрики, газу та зв‘язку, тому місту також потрібні такі фахівці.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, на яку реакцію світових лідерів очікує Україна після звірств окупантів у Бучі.

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