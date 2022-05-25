"Екстремістський зміст": окупанти знищують всі підручники з історії України та літератури на Донеччині

"Екстремістський зміст": окупанти знищують всі підручники з історії України та літератури на Донеччині

Окупанти хочуть знищити українські книжки та підручники на окупованих територіях.

Росіяни вилучають книжки з "екстремістським змістом" із бібліотек на окупованій Донеччині. Серед них, зокрема, усі підручники з історії України та української літератури.

Про це 25 травня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тому, що визвольний рух і московія. Про УПА та Степана Андрійовича взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус - знову екстреміст. У підсумку - всі україномовні книжки вилучено для знищення", - написав він.

За словами Андрющенка, Маріуполь - наступний. Окупанти також планують там знищити усі українські книжки.

"Різниці між денаZифікацією та нацизмом вже нема. Пікантний факт. Саме бібліотека Крупської в Донецьку на початку Незалежності була центром культурного розвитку молоді і боротьби зі спадщиною совка. Таке собі коло історії", - додав він.

На сьогодні вже закінчено "оцінку" бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять "екстремістський зміст" вилучено.

Нагадаємо, Росія заявила нібито про відновлення роботи порту в Маріуполі. У міськраді пояснили, чому це неможливо.

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