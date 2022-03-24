"Місяць героїчного спротиву": Зеленський наголосив, що російські війська "не знають межі зла"

Зеленський попередив, що РФ намагається мобілізувати усі свої сили у війні проти України і збирає покидьків з усього світу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що 24 березня — вже місяць героїчного спротиву, коли українці захищають себе від знищення. Це у шість разів довше, ніж планував ворог.

Про це глава держави сказав під час свого відеозвернення.

"24 березня — місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву української держави, українського народу безжальному вторгненню Росії. Вже місяць нашого захисту від намагань нас знищити, стерти з лиця землі", — зазначив президент.

Зеленський звернув увагу, що початковий задум Кремля розвалився ще в перші дні вторгнення. За його словами, Путін і його посіпаки думали, що українці злякаються і не будуть боротися. Але окуапанти помилилися.

"Вони (росіяни — Ред.) нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя. Дає життю сенс", — сказав глава держави.

Зеленський попередив, що РФ намагається мобілізувати усі свої сили у війні проти України.

"Окупантів усе ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей", — наголосив він.

Президент нагадав, що російські війська руйнують українські міста, вВбивають без розбору цивільних людей, ґвалтують жінок, викрадають дітей, розстрілюють біженців, захоплюють гуманітарні колони, займаються мародерством, спалюють музеї, підривають школи, лікарні, університети, житлові квартали тощо.

"Російські війська не знають межі зла", — резюмував Зеленський.