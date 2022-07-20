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"Місяць-півтора": Арестович дав новий прогноз щодо перебігу війни Росії проти України

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"Місяць-півтора": Арестович дав новий прогноз щодо перебігу війни Росії проти України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росія у війні проти України втрачає піхоту та військову техніку.

А тому вже через місяць-півтори наступальні можливості росіян будуть вичерпані. 

Про це 20 липня сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"Я думаю, що через місяць-півтори тема буде закінчена. Вони втратять можливість наступати. І це йдеться про ситуацію на сході України, бо на інших напрямках вони вже не наступають, а тільки намагаються стріляти", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися та чим це небезпечно для України.

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