"Місяць-півтора": Арестович дав новий прогноз щодо перебігу війни Росії проти України

Росія у війні проти України втрачає піхоту та військову техніку.
А тому вже через місяць-півтори наступальні можливості росіян будуть вичерпані.
Про це 20 липня сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Я думаю, що через місяць-півтори тема буде закінчена. Вони втратять можливість наступати. І це йдеться про ситуацію на сході України, бо на інших напрямках вони вже не наступають, а тільки намагаються стріляти", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися та чим це небезпечно для України.
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