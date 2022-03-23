"Місяць тому навіть уявити не могли": Україна шукає акаунти вбитих окупантів РФ завдяки штучному інтелекту

Потім друзям та близьким вбитих окупантів повідомляють про їхню смерть.
Україна почала використовувати штучний інтелект для пошуку у соціальних мережах акаунтів убитих на війні російських армійців, яких диктатор Путін відправив воювати проти нашої держави.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Мінцифри використовує штучний інтелект для пошуку акаунтів у соцмережах мертвих російських солдатів, щоб повідомити про смерть усім їхнім друзям та близьким, розвінчати міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і "тут ніхто не вмирає".
"Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає". Ще місяць тому ми налаштовували нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру Дії. А сьогодні налаштовуємо автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць у нас вдома", - сказав Федоров.
Нагадаємо, протягом доби повітряні сили Збройних Сил України влаштували російським окупантам "шалене небо і шалене пекло".
Читайте також:
- Російські журналісти спробували дізнатися про втрати окупантів
- Основна “здобич” — ворожі безпілотники: у Повітряних силах розповіли здобутки української ППО
- Подоляк назвав дві причини, чому Росія зазнає приголомшливе фіаско у війні проти України