"Місяць тому навіть уявити не могли": Україна шукає акаунти вбитих окупантів РФ завдяки штучному інтелекту

"Місяць тому навіть уявити не могли": Україна шукає акаунти вбитих окупантів РФ завдяки штучному інтелекту

Потім друзям та близьким вбитих окупантів повідомляють про їхню смерть.

Україна почала використовувати штучний інтелект для пошуку у соціальних мережах акаунтів убитих на війні російських армійців, яких диктатор Путін відправив воювати проти нашої держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Мінцифри використовує штучний інтелект для пошуку акаунтів у соцмережах мертвих російських солдатів, щоб повідомити про смерть усім їхнім друзям та близьким, розвінчати міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і "тут ніхто не вмирає".

"Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає". Ще місяць тому ми налаштовували нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру Дії. А сьогодні налаштовуємо автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць у нас вдома", - сказав Федоров.

ТСН.ua

Нагадаємо, протягом доби повітряні сили Збройних Сил України влаштували російським окупантам "шалене небо і шалене пекло".

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