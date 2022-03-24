Місяць війни з РФ та відтіснення російських військ від Києва: п'ять головних новин ночі 24 березня

Місяць війни з РФ та відтіснення російських військ від Києва: п'ять головних новин ночі 24 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин ночі 24 березня:

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у ніч, коли минає місяць від початку війни з Росією. Читати далі –>

Високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США заявив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби. Читати далі –>

Росія запустила уже понад 1200 ракет по об’єктах в Україні, але у Пентагоні вважають, що переважна більшість арсеналу ракет “земля-повітря” і крилатих ракет ще перебуває у розпорядженні збройних сил РФ. Читати далі –>

Україна дуже чітко інформувала білоруську сторону: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська. Читати далі –>

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог готує хімічні атаки. Читати далі –>

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