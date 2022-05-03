"Міт путінської непорушності розвіяний, як дим": Джонсон розповів, чому українці здолають окупантів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що українці довели свою незламність у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Україна обов'язково переможе у війні з Росією.

Проце британський прем'єр сказав під час звернення до українського уряду 3 травня.

"Сказали, що десь можна поділити Україну, а уряд буде у Лондоні чи у Польщі. Тепер ви довели, що вони були неправі. Всі військові експерти пророкували, що Україна впаде, а ваші селяни захоплювали своїми тракторами російські танки, ваші пенсіонери виходили на дорогу і просто говорили в лице у вічі не парламентськими виразами зверталися до нападників. І також у тих частинах України, що тимчасово захоплені, ваша людність все ж таки повстає у протестах день від дня. І ваші вояки на три до одного – завжди перевага на боці ворога, але на боці ваших хоробрих левів, мужність і відданість своїй країні. І ми бачимо, що міт путінської непорушності, нездоланності розвіяний, як дим. Натомість стоїть як цитадель, як фортеця ваша країна", - зазначив він.

Також Джонсон зазначив, що про українську незламність будуть згадувати наступні покоління.

"Путінські воєнна машина спіткнулася об український патріотизм, перечепилася і розбилася. Ваша любов до країни зупинила їх. Це година слави, що буде у пам’яті наступних поколінь і про це переповідатимуть онуками правнукам, що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, що обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе. Ви довели, що має слушність стара приказка: не розмір собаки важить, а розмір битви, куди прийшов битися цей собака. Не знаю, чи в українській мові є така ідіома, але я думаю, що ви зрозуміли", - говорить прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, що внаслідок нічного авіаудару Росії по заводу "Азовсталь" у Маріуполі загинули дві цивільні жінки.