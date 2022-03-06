Митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною

Окремо Предстоятель Православної Церкви України також звернувся до очільників Московського патріархату в Україні.
Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною і зробити все можливе, аби обстріли та бомбардування припинилися.
Про це у Фейсбук написав архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря.
За словами Митрополита Епіфанія, протягом російського нападу на Україну об’єктами обстрілів, поряд з мирною інфраструктурою та житловими будинками, стали також і храми. Під загрозою атаки опинилася навіть найбільша духовна святиня – собор Софії Київської. Звідусіль надходять повідомлення про обстріли храмів, навіть тих, де знайшли прихисток біженці.
"Як Предстоятель я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом Церкви". Я звертаюся до міжнародної спільноти та особливо до релігійних лідерів – піднесіть свій голос у спротиві черговому злочину Росії. Словом і ділами зробіть все можливе, щоби обстріли та бомбардування зупинилися", — наголосив Митрополит Епіфаній.
Окремо Предстоятель Православної Церкви України також звернувся до очільників Московського патріархату в Україні: "Хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь".
Митрополит Епіфаній приєднався до мільйонів українців, які звернулися до вільного світу: "Закрийте небо над Україною! Путін і так вважає, що воює на нашій землі "з Америкою і НАТО".
"Російський диктатор вже воює з вами, він вже напав на вас. Тому захищаючи Україну, наших людей, дітей, наші будинки й храми, ви захищаєте самих себе", — заявив Предстоятель Православної Церкви України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.