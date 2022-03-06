Митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною

Окремо Предстоятель Православної Церкви України також звернувся до очільників Московського патріархату в Україні.

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною і зробити все можливе, аби обстріли та бомбардування припинилися.

Про це у Фейсбук написав архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря.

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За словами Митрополита Епіфанія, протягом російського нападу на Україну об’єктами обстрілів, поряд з мирною інфраструктурою та житловими будинками, стали також і храми. Під загрозою атаки опинилася навіть найбільша духовна святиня – собор Софії Київської. Звідусіль надходять повідомлення про обстріли храмів, навіть тих, де знайшли прихисток біженці.

"Як Предстоятель я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом Церкви". Я звертаюся до міжнародної спільноти та особливо до релігійних лідерів – піднесіть свій голос у спротиві черговому злочину Росії. Словом і ділами зробіть все можливе, щоби обстріли та бомбардування зупинилися", — наголосив Митрополит Епіфаній.

Окремо Предстоятель Православної Церкви України також звернувся до очільників Московського патріархату в Україні: "Хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь".

Митрополит Епіфаній приєднався до мільйонів українців, які звернулися до вільного світу: "Закрийте небо над Україною! Путін і так вважає, що воює на нашій землі "з Америкою і НАТО".

"Російський диктатор вже воює з вами, він вже напав на вас. Тому захищаючи Україну, наших людей, дітей, наші будинки й храми, ви захищаєте самих себе", — заявив Предстоятель Православної Церкви України.