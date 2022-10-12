Митрополит однієї з єпархій УПЦ МП підтримував РФ та поширював пропагандистську літературу – СБУ

На Вінниччині СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на роботі в інтересах Росії.

Служба безпеки України викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

"Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Церква та війна

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв), який підтримує війну Росії проти України, пообіцяв всім мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Луганські єпископи УПЦ МП зустрілися з ватажком "ЛНР", заявивши, що спілкування з терористом "пройшло у теплій атмосфері єдності та взаєморозуміння".

Також у Лимані, який нещодавно був деокупований ЗСУ, сім’я священника УПЦ МП зустрічала російських військових з хлібом та сіллю. Священнослужителя раніше затримували правоохоронці через його сприяння терористам.

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