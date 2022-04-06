"Мій батько хотів би їх задушити": Зеленський - про російських військових, які вторглися до України

Він наголосив, що в нашій країні окупантів чекає лише смерть.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk розповів, як до російського вторгнення в Україну ставиться його родина.
Очільник держави переконаний, що його батько власноруч бажав би задушити російських окупантів, які принесли горе на українські землі.
"Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі. Російськомовні люди, які прожили своє життя в Радянському Союзі. Запитайте їх, щоб вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли захистити все російське. Я думаю, мій батько сказав би, що він хотів би задушити їх. Без альтернатив", - сказав Зеленський.
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