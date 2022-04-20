"Мій спонсор повинен нарубати бабла та приїхати додому": СБУ перехопила розмову батька з російським окупантом

"Мій спонсор повинен нарубати бабла та приїхати додому": СБУ перехопила розмову батька з російським окупантом

Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти та називають своїх синів "спонсорами", а також закликають їх мародерити на повну.

Зокрема, батько одного з загарбників закликав сина розбирати на запчастини дорогі авто українців.

Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Не висовуйся! За батьківщину, за Сталіна – не треба цієї ху*ні. Твоя задача ­– перемогти. Давай, мій спонсор повинен нарубати бабла і приїхати додому", – сказав батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Військовий поскаржився батькові, що їм повинні були заплатити 280 тис. руб., проте заплатили всього 100 тис. У відповідь чоловік порекомендував синові не звертати на це увагу, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "розбирайте мерседеси, у них запчастини дорогі".

Російський окупант відповів, що й сам про це думав, проте "наші командири або їх пи*дять собі та катаються, або розстрілюють з автоматів".

Проте батько і в цьому разі дав синові пораду: "зніміть генератор. Генератор на "мерс" та "аудюху" коштує тисяч 10-20. Прикопай десяток генераторів – це 200 тисяч".

"Напевно, його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: "прикопати" можуть його власного сина. Українські захисники цілодобово над цим працюють!" – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, напередодні СБУ перехопила розмову російського окупанта з матір’ю. Загарбник розповідає їй, що відбувається в Україні, але жінка не вірить.

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