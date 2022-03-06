Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області заблокований міст

Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області заблокований міст

Проїзду між населеними пунктами немає.

Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області зараз немає проїзду: заблокований міст.

Про це повідомили у Херсонській міськраді.

"Працівники старостату разом з родичами організували доставку молока: жінки, що живуть у Білозерці, забирають молоко на фермі й підвозять до мосту. Там руками переносять ємності з молоком до машини, що везе його комишанцям", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що місцеві мешканці допомагають одне одному. Зокрема, хтось випікає безоплатно хліб, хтось ловить у водоймах рибу і роздає.

"Люди діляться один з одним, чим можуть: ліками – хоча б частинку блістера, третину пляшечки із сиропом, парою підгузок, закаткам", - розповідає староста Комишанського старостинського округу Катерина Рогова.