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Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області заблокований міст

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Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області заблокований міст

Проїзду між населеними пунктами немає.

Між Білозеркою та Комишанами у Херсонській області зараз немає проїзду: заблокований міст. 

Про це повідомили у Херсонській міськраді.

"Працівники старостату разом з родичами організували доставку молока: жінки, що живуть у Білозерці, забирають молоко на фермі й підвозять до мосту. Там руками переносять ємності з молоком до машини, що везе його комишанцям", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що місцеві мешканці допомагають одне одному. Зокрема, хтось випікає безоплатно хліб, хтось ловить у водоймах рибу і роздає.

"Люди діляться один з одним, чим можуть: ліками – хоча б частинку блістера, третину пляшечки із сиропом, парою підгузок, закаткам", - розповідає староста Комишанського старостинського округу Катерина Рогова.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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