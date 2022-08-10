Між Києвом і Москвою немає мирних переговорів: за яких умов сторони повернуться до діалогу

Між Києвом і Москвою фактично немає мирних переговорів. Спілкуються сторони тільки щодо обміну загиблих та військовополонених.

Українська сторона з російською наразі не обговорюють питання повернення за стіл переговорів. Київ і Москва спілкуються лише щодо повернення тіл загиблих та військовополонених.

Про це з посиланням на BBC пише пресслужба Офісу президента.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росіяни не дотримуються правил ведення війна та нехтують гуманітарним правом мирного населення на окупованих територіях.

“Після шести місяців цієї війни ми не можемо продовжувати вірити, що РФ виконає будь-які домовленості”, – наголосив Михайло Подоляк.

Також він додав, що Україна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму та наміру анексувати всі окуповані території.

Своєю чергою метою нашої держави є повернення кордонів, які існували станом на березень 2014 року.

Нагадаємо, що в МЗС України закликали усі країни ЄС та G7 припинити видавання віз росіянам.

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