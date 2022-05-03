"Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці": Подоляк - про ракетні удари по українських містах

"Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці": Подоляк - про ракетні удари по українських містах

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на масові ракетні удари російських окупантів по українських містах 3 травня.

Цивілізований світ має визнати Росію спонсором тероризму.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні Росія вперше від початку війни завдала ракетного удару по Закарпаттю.