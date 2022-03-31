Між Путіним і Шойгу зростає "постійна напруга" - The New York Times

У Білому домі підкреслили, що радники Путіна його дезінформують, замовчуючи провал в Україні і реальні наслідки західних санкцій.

Між російським президентом Володимиром Путіним і його міністерством оборони, яке очолює Сергій Шойгу, зростає "постійна напруга" через провал наступу в Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників та розвідку.

За словами багатьох американських офіційних осіб, дані розвідки говорять про ізоляцію Путіна та посилення напруги між ним і його міністром оборони Сергієм Шойгу, який колись був одним з найбільш довірених людей в оточенні очільника Кремля і, за чутками, навіть повинен був стати наступником російського президента.

Як пише видання з посиланням на американську розвідку, це пов'язано з тим, що Путіна дезінформували про хід війни та втрати російської армії в України, оскільки боялися його реакції.

Більше того, у Білому домі наголосили, що радники Путіна замовчують не лише про провал у наступі, а й реальні наслідки західних санкцій. Водночас саме видання сумнівається, чи правда, що очільник Кремля не остаточно поінформований про хід так званої "військової спецоперації" в України.

Раніше в Пентагоні сумнівалися, чи призначив Путін відповідального за "спецоперацію" в Україні, оскільки війська РФ поводяться на багатьох напрямках дуже хаотично.

Варто зазначити, військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що у близькому оточенні російського президента Володимира Путіна, крім речника Дмитра Пєскова, нікого не залишилось. А сам очільник Кремля шукає зрадника, який злив план війни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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