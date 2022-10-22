Між росіянами і білорусами виникають конфлікти через зухвале ставлення путінських військових - Генштаб

Між російськими та білоруськими солдатами, які задіяні у спільному угрупуванні військ, виникають непоодинокі випадки конфліктів. Відбувається це на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Про це повідомили у зведенні Генштабу Збройних сил України 22 жовтня.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наразі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі.

Ситуація біля білоруського кордону

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що протягом останніх днів РФ стягує війська та техніку до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

До слова, від перших днів війни територія Білорусі стала плацдармом для запуску по Україні ракет. Через майже вісім місяців вторгнення диктатори Лукашенко та Путін заявили про спільне розгортання війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

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