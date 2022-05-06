Між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими: хто повертається додому

Між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими: хто повертається додому

У п'ятницю, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Як повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути 41 людину, включаючи 11 жінок.

Про це Ірина Верещук написала на своїй офіційній сторінці у Telegram-каналі.

"Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - написала вона.

Варто зазначити, за даними СБУ, від початку повномасштабної війни проведено 9 обмінів і повернуто до України понад 300 полонених.

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