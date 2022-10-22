Міжнародна група Єрмака-Макфола підготувала Дорожню карту санкцій проти пропагандистів та артистів РФ

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол, підготувала черговий документ – Дорожню карту індивідуальних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті президента.

"Він (документ - ред.) містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди, брехню щодо війни Росії проти України й таким чином підтримують політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та безпеки нашої держави. Цей список доповнюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Пропагандисти розділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто поширює ці ідеї (журналісти, артисти та зірки).

Також зазначається, що до Дорожньої карти індивідуальних санкцій внесені артисти, які є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти, завдяки здатності швидко та дієво поширити пропаганду на широкі маси.

"Водночас більшість із них проводять свої відпустки за кордоном, багато хто є власником дорогої нерухомості у Європі та США. Міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити до своїх санкційних списків тих осіб, які поки уникнули цього", - йдеться у повідомленні.

Антиросійські санкції

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України США та західні країни ввели санкції проти Кремля та його пропагандистів, а також низку санкцій щодо економіки РФ.

Так, днями уряд Канади запровадив санкції проти телеканалу "Звезда" та 34 російських пропагандистів.

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня двома указами ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки громадян Росії та компаній країни.

Росія вкотре шантажує світ, погрожуючи розірвати співпрацю з ООН, якщо організація направить до України спеціалістів для розслідування щодо атак українських міст іранськими безпілотниками. Напередодні Рада Безпеки ООН провела закрите засідання, на якому обговорювали постачання Іраном зброї до країни-агресорки, а Сполучені Штати уже готові через це запровадити проти Ірану нові санкції.

​​Президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що Білорусь у повному обсязі бере участь у війні Росії проти України. Саме тому Мінськ має відповідати за свої дії нарівні з Кремлем.

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