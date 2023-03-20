"Міжнародна ізоляція Росії": Наєв про завершення війни та гарантії безпеки для України

Завершення війни в Україні має передбачати збереження територіальної цілісності України. Крім того, необхідно створити умови для недопущення в подальшому повторної агресії зі сторони противника.

Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна.

На його думку, щоб досягти закінчення війни, необхідно посилити міжнародну ізоляцію Росії.

"Особисто для мене закінченням війни є виконання державою-агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України "формулі миру". Я впевнений, що виконання всіх десяти пунктів, відображених у цій формулі, надасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а для створення умов, за яких Росія в майбутньому не зможе реалізувати свої плани", - каже Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ також зазначає, що не менш важливим є економічний тиск у вигляді міжнародних санкцій.

"Потрібно позбавити росіян впливових союзників, які зможуть надавати їм військову та економічну допомогу. Тільки об’єднання всіх цивілізованих країн світу у боротьбі з російським агресором зможе зупинити війну в Україні. Ми ніколи не віддаємо свого і це ворог повинен запам’ятати назавжди. Війна закінчиться не лише тоді, коли останній російський солдат покине нашу територію, а тоді, коли ворог зрозуміє, що людей, які хочуть жити у вільній державі, неможливо перемогти", - переконаний Наєв.

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Він переконаний, що єдиною гарантією стримування від російської агресії в майбутньому може бути вступ України до НАТО.

"Крім того необхідне постійне зміцнення власних Збройних сил. І ніколи не потрібно забувати вислів "Хочеш миру – готуйся до війни". Іншими словами, тільки міцне та професійне військо здатне гарантувати мир і спокій нашій державі", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, керівництво РФ не залишає спроб встановити контроль над всією територією України. Противник продовжує проведення наступальних дій на окремих напрямках з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Водночас можливий повторний наступ на Україну з території Білорусі наразі детально вивчається, а варіанти подальшого перебігу подій постійно аналізуються.

Також стало відомо, що сьогодні у Білорусі перебуває близько 4 тисяч російських військовослужбовців. Зазначається, що вони проходять навчання під керівництвом білоруських інструкторів.

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