Міжнародні експерти оприлюднили докази збройної агресії РФ в Україні: фото

Дослідники три роки вивчали постачання озброєнь на окуповану територію Донецької та Луганської областей.

Міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research (“Дослідники зброї конфліктів”) опублікувала звіт про використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій частині українського Донбасу озброєння та військової техніки з Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 5 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ.

Опублікований звіт під назвою “Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях” на 230 аркушах містить значний масив фактологічних даних, отриманих європейськими експертами у співпраці із контррозвідкою Служби безпеки України.

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У цьому документі вперше детально описано великий обсяг озброєння та боєприпасів російського виробництва. Спеціалісти Conflict Armament Research дослідили десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Неурядову організацію Conflict Armament Research було створено у 2011 році. Вона наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження окремих видів озброєнь і військової техніки, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

Нагадаємо, за даними розвідки, у жовтні цього року у Росії відремонтували бойову техніку для бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.

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