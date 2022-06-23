Міжнародні організації не мають механізмів впливу на Росію щодо фільтраційних таборів - Верещук

Росія продовжує заганяти українців до своїх фільтраційних таборів, а міжнародні організації не мають дієвого механізму впливу на неї.

Міжнародні організації реагують та фіксують порушення Росією прав людини в Україні, однак не мають механізмів застосування впливу.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтергації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Про них відомо і міжнародним слідчим групам. Це абсолютне порушення прав людини. Це все фіксується, і військові злочини в тому числі. Міжнародні організації реагують, але механізмів застосування впливу майже немає. Червоний Хрест фіксує, аби передати цю інформацію іншим організаціям, які будуть займатися підготовкою позовів і так далі. А нині Червоний Хрест використовується лише для того, аби дістатися таких таборів. І у нас були такі випадки, коли Червоний Хрест був присутній під час інтерв'ювання, назвемо це так, під час оглядів. Він це все зафіксував. Я сподіваюся, колись стануть живими свідками ті люди, які це бачили, які брали участь у цьому, фіксували та зможуть довести, що відбувалося та відбувається в таких фільтраційних таборах", - сказала Верещук.

Міністерка розповіла, що є випадки абсолютно кричущі, коли забрали батька у дітей, дітей відправляли у невідомому напрямку у Росію.

"Ми їх потім знаходили. І, до речі, це завершилося позитивно. Учора батько був возз'єднаний із трьома своїми дітьми. Опікуном призначений, бо мами немає. І він виїхав у Латвію, але таких випадків менше. Більше випадків, коли ми губимо слід і не можемо знайти, куди ділися батьки, де, в яких підвалах вони знаходяться . Змушені шукати дітей та призначати опікунів, а потім вже повертати", - наголосила вона.

Вона поінформувала, що фільтраційні табори точно діють у Донецьку, Безіменному, на території Росії.

Нагадаємо, що українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, продовжують нараховувати усі соцвиплати попри усі намагання окупантів протидіяти цьому.