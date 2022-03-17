"Міжнародним правом не можна махати, як собака хвостом": МЗС про заяву Кремля щодо рішення суду Гааги

"Міжнародним правом не можна махати, як собака хвостом": МЗС про заяву Кремля щодо рішення суду Гааги

За словами Ніколенка, якщо Росія відмовляється від норм міжнародного права, то нехай тоді виходить і з Радбезу ООН.

Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за злочини, які вона скоїла проти українського народу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пише РБК-Україна.

Представник МЗС відреагував на сьогоднішню заяву Кремля про те, що Росія не збирається виконувати вимоги Міжнародного суду Гааги, який зобов'язав Москву негайно припинити бойові дії проти України.

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"Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов‘язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого - продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати, як собака хвостом. Відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів", - сказав Ніколенко.

За словами речника МЗС, твердження РФ про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними.

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"Незважаючи на намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу", - резюмував він.

Нагадаємо, Україна здобула 16 березня повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Відтак, суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного суду ООН зупинити війну в Україні. У країні-окупантці кажуть, що "не згодні".