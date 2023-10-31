Міжнародний день Чорного моря: ГУР показало святкове відео – удари по окупантах у морі

Головне управління розвідки України показало святкове відео до Міжнародного дня Чорного моря.

Відео оприлюднила пресслужба ГУР.

"Сьогодні – День Чорного моря. Того самого, яке росіяни вважали своїм. Однак українці розсудили, що море має бути вільним – та завдали Чорноморському флоту Росії страшних ударів. І чи не найактивніше свої аргументи тут наводив ГУР", - йдеться у повідомленні.

На кадрах, зокрема показано, як українські військові звільняли острів Зміїний, так звані "вишки Бойка" та операцію з висадження ЗСУ у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у ГУР розповіли нові подробиці про звільнення "вишок Бойка".

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