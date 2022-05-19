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Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже зареєстрував сотні українських "військовополонених" з "Азовсталі"

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже зареєстрував сотні українських "військовополонених" з "Азовсталі"

Фото: Associated Press

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом трьох днів зареєстрували сотні українських "військовополонених" із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Ця інформація дає змогу МКЧХ відстежувати долю полонених і пересвідчуватися в тому, що вони можуть підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті МКЧХ в Україні 19 травня.

"У вівторок, 17 травня, МКЧХ за запитом сторін розпочав реєстрацію комбатантів, які залишали завод "Азовсталь", зокрема поранених. Операція тривала протягом середи і продовжувалася в четвер", – йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що не перевозиять військовополонених до місць їхнього тримання.

"Процес реєстрації, який відбувається за сприяння МКЧХ, включає самостійне заповнення форми із зазначенням персональних даних: повного імені, дати народження та імені найближчого родича", – пояснили в організації.

Ця інформація дає змогу Червоному Хресту відстежувати долю полонених і пересвідчуватися в тому, що вони можуть підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями

В організації звернули увагу, що відповідно до мандату, який держави надали МКЧХ згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, організація має негайно отримувати доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їхнього тримання. 

Окрім того, МКЧХ має бути дозволено спілкуватися з військовополоненими без свідків, а тривалість і частоту таких відвідувань не можна необґрунтовано обмежувати. 

Нагадаємо, українських військових з "Азовсталі" евакуйовують до лікарень на окупованих територіях України. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Дружина захисника Маріуполя про гарантії міжнародних партнерів щодо безпечної евакуації "азовців"

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