Міжнародний суд ООН виніс рішення в справі України проти Росії: стали відомі подробиці

Міжнародний суд ООН виніс рішення в справі України проти Росії. Суд визнав, що РФ порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Як зазначається, Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році.

Проте суд не призначив компенсацію, яку вимагала Україна. Крім того, відмовили Києву та у винесенні конкретного рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 року.

Це рішення в справі 2027 року, де наша держава звинувачує РФ у фінансуванні бойовиків у 2014-му та дискримінації багатоетнічної громади Криму після окупації.

Водночас Україна звинувачує РФ в порушенні конвенцій проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Наша держава вимагає, щоб Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ виплатити репарації за напад та злочини на сході, зокрема - і за збиття Боїнгу МН17.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів - у Севастополі потужна пожежа.

Читайте також: