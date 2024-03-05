Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ

Ордери видані в контексті ситуації в Україні та пов'язані з можливими злочинами, скоєними щонайменше від 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Про це повідомила пресслужба МКС.

Ордери видані в контексті ситуації в Україні та пов'язані з можливими злочинами, скоєними щонайменше від 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.

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Ордери видала Палата досудового провадження II МКС у складі суддів Росаріо Сальваторе Айтала, Томоко Акане та Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Як заявили в Міжнародному кримінальному суді, Кобилаш і Соколов "імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає у завданні ударів по цивільних об'єктах, та воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею 7(1) (k) Римського статуту".

Суд має підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини шляхом скоєння діянь спільно та/або через інших осіб, віддачу наказу про скоєння злочинів та/або за нездатність здійснювати належний контроль за силами, що перебувають під їхнім командуванням.

"Два ордери на арешт було видано на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата досудового провадження II визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підлеглими їм силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до принаймні 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду мала місце кампанія ударів по численних електростанціях та підстанціях, які було здійснено російськими збройними силами у кількох місцях в Україні", – йдеться у повідомленні суду.

Командувач дальньої авіації РФ Сергій Кобилаш і командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов / Колаж: Інформатор

Судді дійшли висновку, що удари були спрямовані проти цивільних об'єктів. Крім того, очікувані побічні збитки цивільному населенню під час ударів по ймовірних військових об'єктах були надмірними.

У Росії наразі не реагували на рішення МКС.

Нагадаємо, торік Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової.

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