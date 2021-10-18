Міжнародний тероризм: Україна відреагувала на захоплення спостерігачів ОБСЄ у полон бойовиків

Зазначається, що такі дії є грубим підривом системи безпеки в Європі.

Захоплення та утримання в заручниках міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ у Горлівці має ознаки міжнародного тероризму.

Про це йдеться в заяві Української делегації в ТКГ.

Українська сторона закликає міжнародне співтовариство, насамперед держави-учасниці Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони.

Зазначається, що Росія і підконтрольні їй бойовики ведуть "послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій". Зазначається, що такі дії є грубим підривом системи безпеки в Європі.

Також Українська делегація в ТКГ нагадала про непродовження мандату місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу "Донецьк" і "Гуково".

"Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ. Ми ще раз наголошуємо, що діяльність СММ ОБСЄ розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, – Україною і РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованій Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ і замкнули їх в готелі.

Раніше:

Місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. Українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ. Згодом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявила, попри припинення роботи в окупованому Донецьку, продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

Новини тижня: бойовики "ЛНР" погрожують піти в наступ на Донбасі Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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