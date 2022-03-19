Міжнародний трибунал для Путіна: колишні прем'єр-міністри Великої Британії пропонують створити аналог Нюрберзького процесу

Цю ідею своїми голосами підтримали вже близько 800 тисяч людей у ​​всьому світі.

Колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для Путіна та тих, хто йому допомагав планувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише видання The Guardian.

Екс-прем'єри Великої Британії Гордон Браун і сір Джон Мейджор разом із політиками, юристами та вченими виступили за те, щоб створити для Путіна та його оточення новий міжнародний трибунал схожий до Нюрнберзького процесу. Цю ідею своїми голосами підтримали вже близько 800 тисяч людей у ​​всьому світі.

“Пропозицію підписали понад 140 осіб, у тому числі обидва колишні прем'єр-міністри; Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба; професор міжнародного права Філіп Сендс, королівський адвокат; Бенджамін Ференц, колишній обвинувач Нюрнберзького військового трибуналу; Хелена Кеннеді, королівський адвокат; і сер Ніколас Братца, колишній голова Європейського суду з прав людини”, - пише The Guardian.

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