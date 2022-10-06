Мізків у голові взагалі немає: Жданов розповів, що окупанти замінували два блоки ЗАЕС

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об'єктів інфраструктури міста Енергодар, а також 1 та 2 блоків ЗАЕС.

Російська армія, що відчуває можливе оточення міста Енергодар, мінує як об'єкти його інфраструктури, так і блоки Запорізької електростанції.

Про це " rel="follow">повідомив військовий експерт олег Жданов.

"Мабуть, вони відчувають, що Енергодар може опинитися в оточенні і тому з метою шантажу чи викупу у вигляді коридору – виходу з оточення, що стає дедалі реальнішим і ближчим, мінують об'єкти його інфраструктури", – сказав Жданов.

За його словами, обстріли Запоріжжя говорять про те, що окупанти бояться, що ЗСУ розпочнуть наступ ще й на Запорізькому напрямку.

Окрім цього, як інформує експерт, російські війська замінували 1 та 2 енергоблоки Запорізької АЕС.

"Взагалі немає мозку в голові. Вони продовжують грати з такими об'єктами як ЗАЕС", – сказав Жданов.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін підписав незаконний "указ", відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

В українському "Енергоатомі" назвали нікчемними, абсурдними та неадекватними "указ" Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

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