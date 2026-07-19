Міжнародні спостерігачі можуть з’явитися в портах України: Сибіга назвав терміни

Порт (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Україна закликала Міжнародну морську організацію розгорнути міжнародну моніторингову місію в українських портах на тлі російських ударів по цивільному судноплавству.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, питання створення місії він обговорив із керівництвом Міжнародної морської організації під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Лондона.

Реклама

«Ми сподіваємося, що ця місія розпочне свою роботу, як заплановано, восени та допоможе задокументувати кожен акт морського терору з боку Росії, проклавши шлях до притягнення винних до відповідальності», — заявив Сибіга.

Атаки РФ на цивільні судна — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по іноземному суховантажу GOLDEN LEO, який перевозив зерно.

За інформацією Військово-морських сил України, окупанти випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69. Унаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще п’ятьох членів екіпажу розшукують.

На момент удару суховантаж GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, який належить турецькому власнику, виходив із зони бойових дій із вантажем зерна.

Реклама

Раніше внаслідок російської атаки також було пошкоджене та втратило хід суховантажне судно Venturo.

Тоді загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Згодом морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на судно Venturo.

Новини партнерів