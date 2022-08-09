"МНС Росії, спиш?": українські надзвичайники потролили відомство на тему "бавовни в Криму" (фото)

В ДСНС України потролили російське МНС після вибухів в окупованому Криму. У відомстві зазначили, що треба було проводити профілактику серед населення щодо заборони "паління на об'єктах підвищеної небезпеки".

Українські надзвичайники також закликали росіян у Криму кидати недопалки трішки прицільніше поблизу військових баз РФ та активно палити біля складів зберігання боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України в Мережі.

"МНС Росії, спиш? А треба було проводити профілактику. Це важлива складова нашої роботи, якій приділяється особлива увага фахівців Служби порятунку. На жаль, прірва у ваших безпекових стандартах глибша, ніж довжина стола кремлівського диктатора, чиї закони дозволяють паління на об'єктах підвищеної небезпеки", – заявили у відомстві.

Там також зауважили, що наразі на території України, зокрема і в Криму, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

"Саме тому закликаємо усіх громадян ерефії, які відпочивають у нашому Криму, кидати недопалки трошки прицільніше поблизу російських військових баз та активно палити біля складів зберігання боєприпасів. М'якої бавовни вам, окупанти", – резюмували в українській ДСНС.

МЧС России, спиш? А треба було проводити профілактику. Це важлива складова нашої роботи, якій приділяється особлива... Опубліковано ДСНС України Вівторок, 9 серпня 2022 р.

Водночас у Держприкордонслужбі України вирішили зізнатися, що прикордонник з острова Зміїного послав не тільки російський військовий корабель. Відомство також опублікувало фото вибухів у Криму.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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