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Мобілізація 2023: пояснення юристів, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Мобілізація 2023: пояснення юристів, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

ВЛК

Що робити у випадку, якщо військовозобов'язаний не погоджується з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) читайте в матеріалі ТСН.ua

Юристи  Українського ветеринарного фонду розповіли, що робити у випадку, якщо військовий не погоджується з постановою ВЛК.

Оскаржити рішення військово-лікарської комісії можна таким чином:

  • Подати заяву до Центральної ВЛК. У заяві потрібно зазначити причини перегляду постанови. До заяви потрібно додати документи, видані ВЛК, рішення якої оскаржується та можна надати результати попередніх медичних досліджень.
  • Оскаржити рішення ВЛК можна й у судовому порядку в межах адміністративного судочинства. Цим способом можна скористатися незалежно від того, чи оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні. Та у випадку оскарження постанови ВЛК у Центральній ВЛК автоматично зменшується термін з шести місяців до трьох, впродовж яких ви маєте право на звернення до суду.

Оскарження в судовому порядку постанови ВЛК може бути здійснено незалежно від того, оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні. 

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Дата публікації
Перегляди
1250
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