"Мобіки" закінчилися: у Москві поширюють брошури про контрактну службу таджицькою та узбецькою мовами

У Москві помітили рекламу служби в армії РФ таджицькою та узбецькою мовами .

Путінський режим вирішив не квапитися з другою хвилею мобілізації і замінити її "добровільним" набором на контрактну військову службу. Протягом усього 2023 року Кремль має намір залучити до участі у війні до 400 тисяч нових контрактників, повідомило агентство Bloomberg наприкінці березня. Нерідко контракт змушують підписати тільки що призваних на строкову службу юнаків.

За інформацією російського опозиційного видання Sota, лише Москва має набрати до лав окупаційної армії 27 тисяч контрактників. Однак, охочих виявилося небагато, тому місцева влада вирішила завербувати мігрантів із Середньої Азії.

Так, в Одинцовському районі Москви почали друкувати брошури про добровільну військову службу таджицькою та узбецькою мовами. Відповідне фото опублікував у Тwitter кореспондент російського позиційного видання Meduza Кевін Ротрок.

"Зусилля Росії з вербування тривають у всіх напрямках", – зазначив він.

Officials in Moscow's Odintsovsky District have started printing volunteer military service pamphlets in the Tajik and Uzbek languages. Russia's recruitment efforts continue in all directions. https://t.co/QIKYcaK2JS pic.twitter.com/kMuVazoh1W — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 13, 2023

Нагадаємо, що Росія зрівняла електронні та паперові повістки. Відтепер росіянам у застосунки "Госуслуги" (аналог української "Дії" – Ред.) присилатимуть електронні повістки і каратимуть "ухилянтів". Через таке рішення у російських соцмережах обурені громадяни РФ підняли галас.

Російський політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов пояснив, які наслідки для кремлівського режиму матимуть електронні повістки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.