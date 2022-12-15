"Мобіків" вантажимо пакетами": окупанти біля Кремінної бідкаються, що ЗСУ їм "насипають", а командування втікає поперед усіх

Російські окупанти скаржаться, що їм добряче дістається від ЗСУ.

ЗСУ продовжують "кошмарити" російських окупантів на всіх ділянках фронту. На окремих - окупанти не втигають пакувати товаришів у пакети.

Про це в розмові з дружиною, яку перехопила СБУ, розповів один із загарбників.

ЗСУ так "насипають" окупантам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.

"Офіцер говорить: "Треба елеватор брати". А як його брати, якш=що три кулемети.А він: "Команда була взяти елеватор".Пішли, 17 людей поклали. Тільки встали з поля. Поки ми їх назад доьтягли нас мінометами обкидали. Повернулися, а його (командира - ред.) немає ніх*я. Він вже в*бав поперед нас на півкілометри назад", - розповідає окупант.

Він додає, що нещодавно їхні позиції розбили своїж - отримали неправильні координати. Одягу і продовольства в них не залишилося, воду не підвозили кілька днів.

Окупант знервований і перебуває у паніці. ВВажає підрозділ приреченим.

"Коротше був наступ - перед нами хохли, збоку хохли і справа хохли. Нас відводити не хочуть. Сказали стояти до останнього. "Мобіків" відвантажуємо пакетами. Пакетами. Не по одному на день, 17 людей на день", - скаржиться окупант.

Зазначимо, що шанси вцілити у окупантів таки є. СБУ нагадує про «гарячу лінію» +380936886888. Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

Нагадаємо, що попри складну ситуацію на Донеччині, ЗСУ мають успіхи - вони просунулися вперед в районі Діброви.

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