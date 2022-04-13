Повістки вручають на вулиці та на блокпостах: в Генштабі не бачать в цьому порушень

Повістки вручають на вулиці та на блокпостах: в Генштабі не бачать в цьому порушень

У Генштабі не бачать проблем та порушень коли повістки вручають на вулицях та на блокпостах.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на Генеральний штаб.

Як повідомляють в Генштабі повістки вручають не усім. А лише тим військовозобов'язаним, які повинні були з'явитися до територіального центру комплектування та підтримки, але не з'явилися і щодо них є відповідна інформація в базі. "Тут з'явилася можливість дати їй повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми".

В Генеральному штабі наголосили, що під час мобілізації чоловіки повинні самі приходити до територіальних центрів комплектування і нагадали, що за ухилення від служби пер бачена адміністративна та кримінальна відповідальність

В законі не прописано де заборонено вручати повістки тому вручати їх можуть в будь-якому місці: на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. На підставі документу, який в умовах воєнного стану потрібно завжди носити з собою і виписується повістка.

Повістку можуть вручати співробітники військкомату, працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавці, керівники навчальних закладів, співробітники поліції.

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