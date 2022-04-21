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Що потрібно знати, якщо близька людина іде на війну

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Що потрібно знати, якщо близька людина іде на війну

коли близька людина пішла на війну / Associated Press

В Україні триває мобілізація, кількість українців, охочих захищати Батьківщину, зростає.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сформувало правила, які можуть стати у пригоді вам і близькій людині.

Насамперед наступну інформацію:

  • В яку військову частину і в якій підрозділ потрапив боєць.
  • Прізвище безпосереднього командира і його номер телефону.
  • Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини.
  • Місцеперебування вашої близької людини. Для цього ви та боєць повинні встановити на свій телефон найбезпечніший месенджер Signal. Саме його радить Міністерство з питань реінтеграції як надійний спосіб комунікації

Важливо:

  • Щоб боєць мав жетон з вибитим на ньому прізвищем.
  • Підписати одяг бійця з власними даними на внутрішній стороні
  • Порадьте близькій людині вивчити напам'ять номер телефону когось з рідних. Щоб у випадку втрати телефону, поранення, пеербування у шпиталі можна було скористатися будь-яким іншим телефоном.  
  • Важливо на війні триматися поруч із досвідченими бійцями, які поки близька людина не набереться досвіду, допоможутьь знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.
  • Потрібно бути запасливим, окрім додаткових набоїв мати аптечку, засоби гігієни, щось калорійне на перекус.
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Не втрачайте надії та здорового глузду в будь-якій ситуації. На війні та навіть у в полоні виживає той, хто може пристосуватися до ситуації, швидко та правильно оцінює нові обставини, той, хто має швидку реакцію та здатний ухвалювати нестандартні рішення

Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку.

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