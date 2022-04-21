коли близька людина пішла на війну / Associated Press

Що потрібно знати, якщо близька людина іде на війну

Що потрібно знати, якщо близька людина іде на війну

В Україні триває мобілізація, кількість українців, охочих захищати Батьківщину, зростає.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сформувало правила, які можуть стати у пригоді вам і близькій людині.

Насамперед наступну інформацію:

В яку військову частину і в якій підрозділ потрапив боєць.

Прізвище безпосереднього командира і його номер телефону.

Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини.

Місцеперебування вашої близької людини. Для цього ви та боєць повинні встановити на свій телефон найбезпечніший месенджер Signal. Саме його радить Міністерство з питань реінтеграції як надійний спосіб комунікації

Важливо:

Щоб боєць мав жетон з вибитим на ньому прізвищем.

Підписати одяг бійця з власними даними на внутрішній стороні

Порадьте близькій людині вивчити напам'ять номер телефону когось з рідних. Щоб у випадку втрати телефону, поранення, пеербування у шпиталі можна було скористатися будь-яким іншим телефоном.

Важливо на війні триматися поруч із досвідченими бійцями, які поки близька людина не набереться досвіду, допоможутьь знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.

Потрібно бути запасливим, окрім додаткових набоїв мати аптечку, засоби гігієни, щось калорійне на перекус.

Не втрачайте надії та здорового глузду в будь-якій ситуації. На війні та навіть у в полоні виживає той, хто може пристосуватися до ситуації, швидко та правильно оцінює нові обставини, той, хто має швидку реакцію та здатний ухвалювати нестандартні рішення

Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку.

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